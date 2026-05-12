Автобус Ikarus 55 Lux представят на ретропараде в Петербурге

Всего за время производства было выпущено 7 466 таких автобусов, из которых более половины поступили в СССР.

23 мая на ретропараде в рамках фестиваля "ТранспортФест" будет представлен автобус Ikarus 55 Lux. Об этом сообщил "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Эта модель, выпускавшаяся с 1954 по 1972 год, стала отправной точкой мировой славы венгерского бренда "Икарус" и изначально разрабатывалась преимущественно для экспортных поставок. Ikarus 55 Lux выделялся на фоне аналогов благодаря своему несущему кузову облегчённой конструкции, футуристичному дизайну и заднему расположению дизельного двигателя.

Всего за время производства было выпущено 7 466 таких автобусов, из которых более половины поступили в СССР. В Советском Союзе они активно эксплуатировались на междугородних и межреспубликанских маршрутах.

Ранее мы сообщили о том, что водитель автобуса из Петербурга стал донором крови более 50 раз.

Фото: Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"