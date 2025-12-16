В меню для гостей ПМЭФ нашли блюдо за 20 миллиардов рублей

Организаторы форума из Краснодарского края креативно подошли к составлению меню. За эту сумму гость не только получит угощение, но и станет владельцем завода по производству глютена.

В ресторане "Кубань", который обслуживает гостей Петербургского международного экономического форума, обнаружили позицию в меню с невероятной ценой — 20 миллиардов рублей. Как выяснилось, это не опечатка, а оригинальная маркетинговая идея представителей Краснодарского края.

За указанную сумму посетителю предлагают не просто отведать ребро молодого бычка, а приобрести целый завод по производству пшеничного глютена. Таким образом, блюдо подаётся вместе с инвестиционным предложением. Ещё один пункт меню — освоение территории косы Долгой за 200 миллиардов рублей. Отметить успешную сделку можно вином "Усадьбы Дивноморское" стоимостью 10 тысяч рублей за бутылку.

Этот необычный подход органично вписывается в концепцию ПМЭФ, где традиционно заключаются крупные контракты на миллиарды рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей.

Фото: Piter.TV