Пять человек погибли при атаке дронов в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказали о повреждениях в регионе после атаки БПЛА противника.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников на Московскую область. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Андрей Воробьев. Российский чиновник объяснил, что согласно предварительным данным жертвами налета БПЛА Вооруженных сил Украины по региону стали пятеро граждан. Еще шесть человек пострадали. Основные последствия властями зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Также в промышленной зоне населенного пункта Новоселки в результате попадания дронов врага по объекту пожарные расчеты зафиксировали несколько воспламенений. Самый крупный огонь находился на складе. Однако в настоящее время открытое горение уже ликвидировано специалистами. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль. Возник пожар, который потушили. Там никто не пострадал. Губернатор уточнил, что медики всем раненым оказывают необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах. Будем информировать. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что в ночь на 4 июля Росавиация сообщила общественности о том, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Воробьев сообщил об обновлении котельных в Пушкино.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области