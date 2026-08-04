Трамп указал на слишком высокие доходы американских нефтяных компаний

Прибыль ExxonMobil с апреля по июнь увеличилась вдвое и составила $14,53 млрд,а Chevron заработала $12,09 млрд.

Американские крупнейшие нефтяные компании, включая таких гигантов как Chevron и ExxonMobil, заработали слишком много денег из-за дефицита топлива на мировых рынках. Соответствующий комментарий сделал президент-республиканец из Белого дома Дональд Трамп во время общения в Овальном кабинете вашингтонской администрации с местными журналистами. Политический лидер пояснил, что проблема вызвана вооруженным конфликтом с Ираном на Ближнем Востоке.

Мне это не нравится. Они зарабатывают слишком много денег, понятно? Из-за дефицита они зарабатывают слишком много денег. Дональд Трамп, глава США

Ранее глава страны уже призывал Министерство по юстиции США проверить нефтяников из-за того, что они, по его словам, искусственно завышают цены на энергетические ресурсы. Нарушение гражданского судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта США и Ирана привело к росту мировых цен на нефть. Ранее авторы газеты The New York Times сообщали о том, что стоимость нефти в 96 долларов за баррель по итогам второго квартала 2026 года на 45 процентов превышала показатель прошлого года за аналогичный период.

Трамп заявил, что призывал Зеленского завершить конфликт на Украине.

Фото и видео: Белый дом