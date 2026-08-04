В Курортном районе полиция задержала нетрезвого лихача

В отношении задержанного составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 19.3, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.

Полицейские Петербурга в ходе погони со стрельбой задержали в Курортном районе нетрезвого лихача на автомобиле Hyundai Creta. Об этом рассказали в МВД России.

Ночью 4 августа возле дома на Левашовском шоссе экипаж Госавтоинспекции попытался остановить указанную иномарку для проверки документов. По внешним признакам 48-летний водитель находился в состоянии опьянения. Увидев правоохранителей, он скрылся. Тогда сотрудники ДПС организовали преследование, но нарушитель не реагировал на световые и звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке.

На Коннолахтинской дороге злоумышленник притормозил, вышел из машины и побежал в лес. Однако его удалось поймать. В отношении задержанного составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 19.3, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти