В Петербурге 4 августа проведут два гидравлических испытания

Проверки пройдут в Приморском и Калининском районах.

В Петербурге во вторник, 4 августа, проведут два гидравлических испытания. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

В Приморском районе проверят тепловые сети на территории, ограниченной Ланским шоссе, Омской улицей, улицей Матроса Железняка, Ланской, Студенческой, Белоостровской, Сердобольской и Торжковской улицами, набережной Черной речки, Новосибирской улицей, улицей Академика Крылова, Школьной и Дибуновской улицами, улицей Савушкина, Приморским проспектом, улицей Шиманского, Серебристым бульваром, проспектом Испытателей, Аэродромной улицей, улицей Генерала Хрулева, Богатырским проспектом, Байконурской и Полевой Сабировской улицами. Затем протестируют внутриквартальные сети от Чернореченской котельной и от ЦТП на набережной Черной речки.

А в Калининском районе испытают трубопроводы в границах улиц Гидротехников, Шателена, Новороссийской и Политехнической улиц, улицы Бутлерова, проспекта Тореза, Институтского и 2-го Муринского проспектов, проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта.

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты "Водоканала" провели работы на месте прорыва трубы на проспекте Косыгина.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга