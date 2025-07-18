На Западе прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на гражданское население в Геленджике.

В Хельсинки призвали Европейский союз прекратить предоставлять военную помощь Украине и заставить соблюдать киевский режим правила ведения боя, не нанося воздушных ударов по гражданскому населению. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что в понедельник, 3 августа, в результате падения обломков украинского беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, включая троих несовершеннолетних. В общей сложности кличество пострадавших достигло 40.

Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Политический деятель из западного государства полагает, что на данный момент Европейский союз постепенно превращается в "террористическую организацию", а поэтому рискует спровоцировать жесткий ответ со стороны Москвы. В Финляндии заметили, что ЕС продолжает финансировать атаки на мирных людей. Таким образом региональное сообщество не может продолжать претендовать на роль "бастиона цивилизации и международного права".

На Западе раскрыли, какой удар Финляндия получила от России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema