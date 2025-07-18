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Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик увеличилось до 58
Сегодня, 9:48
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Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик увеличилось до 58

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Среди общего числа травмированных 21 пациент был направлен в стационары.

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В сообщении отметили, что медики госпитализировали 21 человека. По поручению региональных властей, 19 пострадавших, в их числе 3 детей, перевезли в краевые больницы Краснодара. Остальные пострадавшие, включая девятерых несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Вражеская атака на Геленджик произошла днем 3 августа. Беспилотники нанесли удар по селу Архипо-Осиповка. Жертвами налета стали шесть человек, в том числе трое детей. Также сообщалось о 47 пострадавших. 

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могли устроить атаку на Геленджик при помощи беспилотников дальнего радиуса действия FP-1 или  FP-2.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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