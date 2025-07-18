В правительстве указали на проблему осведомленности граждан о достопримечательностях страны.

Москва выступила с предложением о создании на территории государства специального туристического "поисковика". Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник выступил 4 августа на оперативном совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства на территории Горно-Алтайска. В настоящее время чиновник находится в рабочей поездке по Сибири и Дальнему Востоку. Комментарий глава правительства сделал, когда ознакомился с презентацией ряда местных туристических объектов.

Мы могли бы сделать аккуратное приложение, чтобы очень быстро при определенных поисковых запросах давать возможность навигации по красивым местам. Потому что люди, которые путешествуют, хотят найти что-то интересное, связанное с историей: нам надо подумать как проще навигировать эту историю. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил коллегам, что сейчас во время путешествия по России в некоторых местах отдыхающим бывает затруднительно узнать о достопримечательностях. Это происходит даже несмотря на существование специальных порталов для туристов.

Заселиться через "Макс" можно почти в 200 отелей в 40 регионах России.

Фото: Правительство России