Конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением живота.

В Парголово произошел конфликт на остановке общественного транспорта, который закончился поножовщиной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В дежурную часть 2 августа поступила информация о том, что напротив дома 8 по улице Федора Абрамова 38-летнему мужчине нанесли ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением живота, его состояние оценили как тяжелое.

На следующий день на улице Бабушкина по подозрению поймали 64-летнего крановщика. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево.

Фото: пресс-служба МВД России