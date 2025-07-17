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Конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной
Сегодня, 10:43
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Конфликт на остановке в Парголово закончился поножовщиной

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением живота.

В Парголово произошел конфликт на остановке общественного транспорта, который закончился поножовщиной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В дежурную часть 2 августа поступила информация о том, что напротив дома 8 по улице Федора Абрамова 38-летнему мужчине нанесли ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением живота, его состояние оценили как тяжелое. 

На следующий день на улице Бабушкина по подозрению поймали 64-летнего крановщика. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: парголово, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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