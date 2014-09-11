‎В Сосновой Поляне восстанавливают фасад дома 1949 года по проекту "Историческая память"

После победы поселок отстроили заново, вырастив там знаменитые малоэтажные дома-коттеджи, которые исследователи до сих пор называют образцовыми.

В Красносельском районе Петербурга продолжаются работы по реставрации исторического фасада здания на улице Пограничника Гарькавого, дом №21, корпус 2, литера А. Проект реализуется в рамках федеральной инициативы "Историческая память", которая объединяет усилия государства, общественных институтов и частных лиц для сохранения наследия Северной столицы, информирует пресс-служба Смольного.

‎Здание, возведенное в 1949 году по проекту архитектора Андрея Оля, является ярким образцом сталинского неоклассицизма и неотъемлемой частью уникальной послевоенной малоэтажной застройки Сосновой Поляны.

‎На сегодняшний день специалисты уже завершили ремонт элементов декора стен, восстановили утраченные фрагменты, балконные и арочные заполнения (балясины), а также деревянные элементы венчающего карниза. Кроме того, были заменены металлические покрытия и отремонтирована водосточная система. В настоящее время рабочие монтируют новые окна и двери, а также занимаются восстановлением цоколя.

‎Поселок Сосновая Поляна возник на юго-западе Петербурга в 1910 году. В 1930-х годах здесь возвели кирпичные постройки, которые были разрушены в годы Великой Отечественной войны. После победы поселок отстроили заново, вырастив там знаменитые малоэтажные дома-коттеджи, которые исследователи до сих пор называют образцовыми. Бульварная улица была переименована в честь майора пограничных войск Алексея Гарькавого в декабре 1974 года.

Фото: Правительство Петербурга