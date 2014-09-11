Экс-госсекретарь МИД Украины попал на сайт "Миротворец"

Также в "черный список" попал замглавы Хмельницкой областной военной администрации.

Бывший украинский государственный секретарь при министерстве по иностранным делам Александр Баньков внесен в базу скандального сайта "Миротворец", признанного на российской территории экстремистским ресурсом. Об этом решении руководства цифровой площадки свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомились журналисты "РИА Новостей". "Миротворец" называет местного экс-чиновника , вором, членом ОПГ и обвиняет в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время вооруженного конфликта. Дополнительно мужчина подозревается в легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Уточняется, что в черном списке также оказался заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации, которого "Миротворец" также назвал мародером и вором, обвинил в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время конфликта. Ранее в СБУ сообщили, что замглавы Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) на западе страны получал "откаты" за подписание контрактов на ремонт дорожного полотна. По информации от украинских СМИ, речь идет о Владиславе Фалюше.

Напомним, что скандальный сайт при киевском режиме "Миротворец" был создан в 2014 году. Разработчики проекта поставили перед собой задачу по установлению личностей и публикации персональных данных всех тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в "черном списке" оказались известные журналисты, музыканты и политические деятели, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку у действующих властей с Банковой улицы.

МВД подтвердило объявление в розыск создателя сайта "Миротворец". (* - включен Росфинмониторингом в список террористов).

Фото: Piter.tv