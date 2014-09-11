Михаил Мишустин рассказал о статистических данных по отдыху россиян и иностранцев.

Путешественники в первой половине 2026 года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди туристов более трех миллионов являются иностранцы. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании от 4 августа по развитию туризма и индустрии гостеприимства на территории Горно-Алтайска, где чиновник находится с рабочей поездкой.

Ежегодно по стране совершаются десятки миллионов поездок. В текущем году за первое полугодие – более 43 миллионов. В том числе и иностранными туристами – свыше 3 миллионов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также эксперт призвал развивать в стране патриотический туризм для того, чтобы увеличить число поездок молодежи и участников специальной военной операции (СВО) к памятным объектам в стране. Дополнительно вопросы развития такого направления отдыха будут дополнительно обсуждаться в Москве после завершения рабочей поездки премьер-министра по регионам Дальнего востока и Сибири.

Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов.

Фото: Правительство России