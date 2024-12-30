Умерла звезда фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Мэри Ривера

Яркий дебют в популярном блокбастере принес актрисе теплую любовь зрителей по всему миру.

Актриса Мэри Ривера, известная по роли бабушки Неда Лидса в киносаге "Человек-паук: Нет пути домой", скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ.

По данным издания, актриса умерла в Гонолулу еще 15 апреля, но об этом стало известно только сейчас. Ее родственники сообщили, что Ривера перенесла инсульт и впала в кому. Спустя время врачи дали неблагоприятные прогнозы, поэтому родственники приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

Роль в супергеройском блокбастере для Мэри Риверы стала одной из самых запоминающихся работ в карьере. Зрителям она запомнилась как филиппинская бабушка Неда Лидса — персонажа, которого исполнил Джейкоб Баталон. На съёмочной площадке Ривера работала вместе с Томом Холландом, Зендеей и Тоби Магуайром.

Поклонники актрисы выразили слова соболезнования ее семье и поблагодарили актрису за яркий образ, который она создала в популярной франшизе Marvel.

Ранее мы сообщали, что умерла звезда фильма "Один дома 2" Бренда Фрикер.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)