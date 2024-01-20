"Одиссея" Нолана возглавила кинопрокат в СНГ со сборами в 167 млн рублей

Общие сборы фильма по всему миру достигли 639,6 млн долларов.

Эпический фэнтезийный боевик "Одиссея" Кристофера Нолана стал лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

За прошедший уикенд фильм собрал 167 миллионов рублей. Второе место с учетом российского проката заняла комедия "На деревню дедушке 2" — 76,1 миллиона рублей.

На третьей строчке байопик о Майкле Джексоне "Майкл" с результатов 60,8 миллиона рублей. Четвертое место — у фильма ужасов "Зловещие мертвецы: Пекло", который заработал 49,7 миллиона.

На следующей неделе на экраны выйдет фильм "Человек-паук: новый день" с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях. Киноаналитики уже предрекли этой ленте крупнейший старт. При этом "Одиссея" сохранит свои высокие показатели еще на несколько недель.

Мировая премьера "Одиссеи" состоялась 17 июля 2026 года, став самым кассовым проектом в карьере Кристофера Нолана. Главную роль в фильме сыграл Мэтт Дэймон.

Фото: Universal Pictures