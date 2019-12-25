Россиянам объяснили, можно ли снять деньги с карты умершего

Средства умершего не исчезают и не переходят в собственность банка.

Родственники не могут просто снять деньги с банковской карты после смерти ее владельца, даже если у них есть доступ к приложению. Получить средства можно только после оформления наследства, сообщила в беседе с агентствов "Прайм" сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. Мария Ермилова.

Эксперт напомнила, что средства умершего не исчезают и не переходят в собственность банка. После официального подтверждения смерти сбережения включают в состав наследства.

Знание ПИН-кода или доступ к мобильному банку не даёт права распоряжаться деньгами после смерти владельца. Законный способ — только через нотариуса Мария Ермилова, финансовый советник.

Собеседник издания отметила, что после получения информации о смерти клиента банк блокирует расходные операции по счетам и картам. Тогда уже будет невозможно снять наличные или перевести средства. При этом сами деньги будут храниться на счетах.

По срочным вкладам, как отметила Ермилова, начисление процентов продолжиться до момента передачи средств наследникам. Доступ к финансам умершего можно получить только после оформления свидетельства о праве на наследство.

Ранее мы сообщали, что петербуржец нашел банковскую карту многодетного отца и потратил свыше 30 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)