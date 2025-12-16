Разброс ставок по потребкредитам между банками за год вырос – что произошло

Год назад потребкредит на 500 тысяч в крупных банках стоил примерно одинаково – разница в ставках укладывалась в 2–3 процентных пункта. К весне 2026-го разрыв между минимумом и максимумом по сопоставимым предложениям расширился до 6–8 пунктов.

Год назад и сейчас: как разъехались ставки

Заемщик, который в апреле 2026 года возьмет потребкредит по нижней границе среди крупных банков, а не по верхней, сэкономит около 55 500 рублей на переплате. Год назад та же разница в подходе давала выигрыш вдвое меньше. Откуда взялся этот зазор – вопрос не праздный для любого, кто планирует занять у банка.

Весной 2025 года ключевая ставка ЦБ держалась на уровне 21%. Ставки по кредитам в разных банках выстраивались плотной группой: Сбер предлагал потребкредит от 24,9% для зарплатных клиентов и от 26,9% для остальных, ВТБ и Альфа-Банк работали в похожем коридоре – от 25 до 28%. Разброс минимальных ставок по шестерке крупнейших банков не выходил за 2–3 процентных пункта.

К апрелю 2026-го картина изменилась. ЦБ восемь раз подряд снижал ключевую ставку и довел ее до 14,5%, но банки отреагировали с разной скоростью. Сбер с 27 апреля установил минимум по потребкредитам на уровне 18,4%. Альфа-Банк предлагал от 17,4%. ВТБ после нескольких поэтапных снижений остановился около 22% без дополнительных условий. Т-Банк держал минимум в районе 19,9%. Совкомбанк заявлял ставку от 14,9%, но для ее получения требовался залог или страховка – без допуслуг цифра оказывалась выше.

Что в итоге? Прежний коридор в 2–3 пункта расширился до 5–8, в зависимости от того, какие именно предложения сравнивать. Стабильный цикл сжимал банки в однородную группу. Переходный период их развел.

Откуда взялся разрыв

Почему одни банки опустили ставки на 7–8 пунктов от пиковых значений, а другие – на 3–4? На конечную цифру в договоре влияют как минимум три независимых механизма.

Первый – скорость реакции на решения ЦБ. Регулятор начал снижать ключевую ставку в июне 2025 года, но банк не обязан пересматривать тарифы после каждого заседания. Сбер и Альфа корректировали ставки практически синхронно с ЦБ. ВТБ в январе 2026 года снизил ставки сразу на 2 п. п., отыграв несколько предыдущих решений регулятора разом. Газпромбанк и Совкомбанк пошли другим путем – выстроили систему скидок за дополнительные услуги, вместо того чтобы опускать базовую ставку для всех.

Второй механизм – стоимость привлечения денег. ЦБ в резюме апрельского заседания 2026 года отмечал, что в 2025 – начале 2026-го депозитные ставки снижались быстрее ключевой. Банки, которые активно привлекали вкладчиков высокими ставками в конце 2024 года, оказались с дорогими пассивами на балансе. Пока эти вклады не истекут, снижать кредитные ставки до уровня конкурентов невыгодно: маржа сожмется.

Третий – модели оценки риска. Спрос на потребкредиты растет: по данным ВТБ, продажи в январе 2026 года увеличились в 1,8 раза год к году. Но не все банки готовы наращивать портфель с одинаковой скоростью. Более консервативная риск-модель означает более высокую ставку – не потому, что банк жадничает, а потому, что закладывает больший запас на невозвраты.

Когда ключевая ставка стабильна, все три механизма работают в одном направлении и банки постепенно выравниваются. Когда ставка активно движется вниз – каждый игрок реагирует со своим лагом, и разброс раскрывается.

Что разброс меняет для заемщика

Давайте посчитаем на конкретном примере. Допустим, заемщик берет 500 000 рублей на 3 года.

При ставке 18% ежемесячный платеж составит около 18 076 рублей, переплата за весь срок – порядка 150 700 рублей. При ставке 24% платеж вырастет до 19 600 рублей, а переплата до 206 200 рублей. Разница – 55 500 рублей. Год назад, когда разброс укладывался в 2–3 пункта (от 24 до 27%), аналогичный расчет давал разницу около 28 700 рублей. Цена невнимательности выросла почти вдвое.

Раньше можно было взять кредит в зарплатном банке и потерять немного. Сейчас разрыв между привычным банком и лучшим предложением на рынке может стоить две-три месячных выплаты. Тем, кто хочет сравнить кредиты нескольких банков, проще всего зафиксировать свои параметры и проверить условия по каждому.

Ставки по кредитам в разных банках сейчас отличаются на 5–8 процентных пунктов, и актуальные предложения собраны на финансовой витрине Яндекса – https://yandex.ru/finance/credit. Но чтобы сравнение работало, как правило, недостаточно смотреть только на рекламную ставку "от X%". Ориентир – полная стоимость кредита (ПСК), которую банк обязан раскрыть до подписания договора. Зафиксируйте сумму, срок, наличие или отсутствие залога – и сравните ПСК по трем-четырем банкам. Разница в 3–6 процентных пунктов при кредите на 500 тысяч на три года – это 28–55 тысяч рублей экономии, которую можно положить на накопительный счет вместо того, чтобы отдать банку.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)