Прокуратура Петербурга помогла пенсионеру сохранить прожиточный минимум

Мужчина направлял в уполномоченный орган заявление о сохранении денежных средств.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пожилого мужчины. В отношении пенсионера возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, при этом он направил в уполномоченный орган заявление о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума. Однако из пенсии местного жителя кредитной организацией производились удержания, размер которых превышал показатель, сообщили 23 июля в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры права потерпевшего были восстановлены. За ним сохранен ежемесячный прожиточный минимум при взыскании долга.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура защищает петербуржца, пострадавшего на производстве. Мужчина получил ушибленную рану пальца на руке.

Фото: Piter.TV