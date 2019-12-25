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Прокуратура Петербурга помогла пенсионеру сохранить прожиточный минимум
Сегодня, 9:56
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Прокуратура Петербурга помогла пенсионеру сохранить прожиточный минимум

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Мужчина направлял в уполномоченный орган заявление о сохранении денежных средств.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пожилого мужчины. В отношении пенсионера возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, при этом он направил в уполномоченный орган заявление о сохранении денежных средств в размере прожиточного минимума. Однако из пенсии местного жителя кредитной организацией производились удержания, размер которых превышал показатель, сообщили 23 июля в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры права потерпевшего были восстановлены. За ним сохранен ежемесячный прожиточный минимум при взыскании долга. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура защищает петербуржца, пострадавшего на производстве. Мужчина получил ушибленную рану пальца на руке.

Фото: Piter.TV 

Теги: кредит, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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