Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в Пушкине

У юноши изъяли пистолет модели MP-654K.

Росгвардейцы задержали в Пушкине хулигана, стрелявшего из пневматического пистолета. Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 10 августа.

При патрулировании наряд вневедомственной охраны заметил подростка, который, находясь неподалеку от здания железнодорожного вокзала, достал предмет, похожий на оружие. Его оперативно поймали и доставили в отдел полиции.

У юноши изъяли пистолет модели MP-654K. К счастью, в результате никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV: возле бара на Лиговском проспекте молодой человек выстрелил в оппонента. Пострадавшему диагностировали ранение в области левого виска, он был госпитализирован.

Фото: пресс-служба Росгвардии