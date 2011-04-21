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Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в Пушкине
Сегодня, 12:29
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Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в Пушкине

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У юноши изъяли пистолет модели MP-654K.

Росгвардейцы задержали в Пушкине хулигана, стрелявшего из пневматического пистолета. Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 10 августа. 

При патрулировании наряд вневедомственной охраны заметил подростка, который, находясь неподалеку от здания железнодорожного вокзала, достал предмет, похожий на оружие. Его оперативно поймали и доставили в отдел полиции. 

У юноши изъяли пистолет модели MP-654K. К счастью, в результате никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: возле бара на Лиговском проспекте молодой человек выстрелил в оппонента. Пострадавшему диагностировали ранение в области левого виска, он был госпитализирован. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: пушкин, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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