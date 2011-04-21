Роспотребнадзор Петербурга дал рекомендации по выбору безопасной школьной форме

От правильного подбора формы зависит не только внешний вид ученика, но и его самочувствие.

В преддверии нового учебного года Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнило родителям о ключевых правилах выбора школьной одежды. Как пишет пресс-служба ведомства, от правильного подбора формы зависит не только внешний вид ученика, но и его самочувствие.

Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких критериев при покупке: форма должна соответствовать размеру – не стеснять движений, но и не быть слишком мешковатой. Предпочтение следует отдавать натуральным тканям. Для теплого времени года подходят хлопок и лен, для холодного – шерсть и полушерсть. Допустима вискоза.

Синтетика плохо пропускает воздух, не впитывает влагу и накапливает статическое электричество, что может вызвать потливость, сыпь и раздражение кожи. Резкий химический запах является косвенным признаком наличия вредных веществ в составе ткани или нарушения технологии производства.

Вся детская одежда подлежит обязательной оценке безопасности согласно техническому регламенту ТР ТС 007/2011. Для одежды первого слоя (белье, носки) и второго (платья, рубашки, брюки) требуется сертификат соответствия. Для верхней одежды третьего слоя (куртки, пальто) необходима декларация. На этикетке обязательно должны быть указаны на русском языке: страна-изготовитель, данные производителя, наименование изделия, размер, состав ткани с процентным соотношением сырья, символы по уходу, дата изготовления и единый знак обращения на рынке (EAC).

Одежда делится на три слоя в зависимости от контакта с кожей: первый – нательное белье и носки; второй – платья, рубашки, свитера, брюки; третий – куртки и пиджаки. К каждому из них предъявляются свои гигиенические требования.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти изъяли 6,5 тонны вредных овощей.

Фото: Piter.TV