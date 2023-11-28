"Испугались эскалации": Британия хочет восстановить военные контакты с Россией

Британские военачальники опасаются отсутствия диалога с российской стороной.

Высшее военное руководство Великобритании задумалось восстановить прямые контакты с Российской Федерацией на фоне опасений непреднамеренной эскалации. Об этом сообщило The Times.

Одним из первых такое заявление сделал бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман. Он напомнил, что военное руководство Великобритании и России не контактировало уже четыре года. Поэтому зарубежные дипломаты опасаются, что "недопонимание в открытом море может спровоцировать более масштабный конфликт".

Сейчас, возможно, самое опасное время за последние 30 лет, — возможно, пришло время для новых подходов Джон Форман, бывший военный атташе в Москве и Киеве.

Последний разговор глав оборонных ведомств состоялся в октябре 2022 года. Позже попытки британских военачальников связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым оказались безрезультатны.

Вопрос о необходимости возобновления контактов с Московй подняли после того, как в июне российский фрегат "Адмирал Григорович" сделал предупредительные выстрелы в связи с опасным приближением яхты под британским флагом в проливе Ла-Манш.

Ранее посол РФ Андрей Келин заявил, что власти Британии заинтересованы в усилении конфликта на Украине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)