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Слушатели программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили ко второму образовательному модулю
Сегодня, 12:45
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Слушатели программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили ко второму образовательному модулю

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В рамках курса они изучат основы государственной службы, конституционного права, кадровую политику, а также антикоррупционную работу и этику служебного поведения.

Для слушателей третьей группы кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" начался новый этап обучения. Участники приступили ко второму образовательному модулю под названием "Система государственного и муниципального управления".

В рамках курса слушатели изучат основы государственной службы, конституционного права, кадровую политику, а также антикоррупционную работу и этику служебного поведения. Передача опыта будет проходить под руководством действующих глав органов власти, руководителей городских учреждений и ученых ведущих петербургских вузов.

Обучение не ограничивается лекциями и тренингами. Программа предусматривает обязательные стажировки, в ходе которых участники встретятся с руководством ключевых ведомств – Комитета финансов, Комитета по информатизации и связи, Комитета по социальной политике, а также представителями их профильных подразделений.

Ранее мы сообщили о том, что два бойца СВО прошли стажировку в энергокомплексе Петербурга.

Фото: МАКС / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: время героев санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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