В Большом порту Петербурга не допустили ввоз 125 тонн зараженного арахиса из Бразилии

Продукция оказалась заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris).

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз в Россию крупной партии потенциально опасной продукции. В ходе фитосанитарного контроля в Большом морском порту Санкт-Петербурга была задержана партия арахиса весом 125 тонн, прибывшая из Бразилии.

При первичном осмотре инспекторы обнаружили живое взрослое насекомое (имаго), схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Подозрения специалистов подтвердили лабораторные исследования Санкт-Петербургского филиала ФГБУ "ЦОК АПК": продукция оказалась заражена многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris). Выпуск данной партии арахиса на территорию Российской Федерации запрещен.

Многоядная муха-горбатка считается опасным вредителем, способным поражать широкий спектр сельскохозяйственных культур и продуктов питания. Кроме того, личинки этого насекомого могут вызывать у людей паразитарные заболевания – миазы.

Ранее мы сообщили о том, что более 200 тонн фруктов не пустили в Петербург из-за бурой гнили.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора