Более 200 тонн фруктов не пустили в Петербург из-за бурой гнили

Ввоз 202,7 тонны фруктов из Чили и Аргентины запретили.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз в Санкт-Петербург 7 партий фруктов из Чили и Аргентины. Причиной стало обнаружение возбудителя бурой монилиозной гнили.

Опасный карантинный объект выявили при фитосанитарном контроле в Большом морском порту. Общий вес задержанной продукции составил 202,7 тонны, в том числе 143,3 тонны груш и 59,3 тонны яблок.

Проведенные Северо-Западным филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ" лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителя Monilinia fructicola, вызывающего бурую монилиозную гниль. В целях предотвращения распространения карантинного заболевания на территории Евразийского экономического союза выпуск зараженной продукции был запрещен.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге и Ленобласти уничтожили 73,5 кг продукции с начала года.

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