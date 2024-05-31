В Петербурге начались испытания инновационного реагента для очистки подземной воды

Вещество абсолютно нетоксично и после использования превращается в обычный гидроксид железа, не оставляя в воде вредных побочных продуктов.

Основной объем воды для холодного водоснабжения жителей Петербурга – 98% – поступает из Невы. Оставшиеся два процента приходятся на подземные источники, сообщили сегодня в пресс-службе "Водоканала".

Многие ошибочно считают воду из скважин идеально чистой, но на самом деле она тоже может содержать сложные природные загрязнения и примеси. Одним из решений стал инновационный реагент "феррат натрия", созданный учеными Политехнического университета: он одновременно работает как мощный окислитель, коагулянт и флокулянт.

Вещество абсолютно нетоксично и после использования превращается в обычный гидроксид железа, не оставляя в воде вредных побочных продуктов. Реагент уже начал проходить испытания. Результаты первых лабораторных тестов доказали, что реагент может комплексно и безопасно очищать сложную воду, заменяя сразу несколько химических веществ.

Ранее "Водоканал" рассказал о работе осадкомеров, защищающих Петербург от подтоплений.

Видео: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"