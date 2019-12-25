"Динамо СПб" сыграет с "Искрой" в субботу

Поклонники петербургского футбола задаются вопросом, смогут ли кадровые изменения встряхнуть игроков и вернуть им победный настрой уже в эту субботу.

В субботу, 1 августа, футбольный клуб "Динамо" проведет выездной матч против смоленской "Искры". Встреча Второй лиги Б состоится на стадионе Смоленского государственного университета спорта и начнется в 14:00.

Поединок станет первым серьезным испытанием для бело-голубых под руководством нового главного тренера. После сенсационного поражения от "Мурома" (1:2) в 15-м туре руководство клуба приняло решение о перестановках на тренерском мостике. Команду покинул Александр Фомичёв, проработавший с коллективом два года. На смену ему пришел Сергей Рыжиков, ранее трудившийся в штабе калининградской "Балтики", а также самостоятельно возглавлявший тамбовский "Спартак" и казанский "Сокол".

Для дебютного матча петербуржцам достался удобный соперник. "Искра" замыкает турнирную таблицу своей группы, одержав лишь две победы в текущем сезоне. Несмотря на то что у самого "Динамо" серия из трех матчей без побед, команда сохраняет лидерство во второй группе, имея в активе 33 очка.

Поклонники петербургского футбола задаются вопросом, смогут ли кадровые изменения встряхнуть игроков и вернуть им победный настрой уже в эту субботу.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Рыжиков возглавил ФК "Динамо-СПб".

Фото: Пресс-служба "Динамо СПб"