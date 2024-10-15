Ушёл с жёлтым пакетом: На Селигере пропал преподаватель МГУ

Кржевов исчез на озере Селигер, где отдыхал вместе с сыном.

В Осташковском округе Тверской области ищут преподавателя философского факультета МГУ Владимира Кржевова. О 77-летнем мужчине ничего неизвестно с 26 июля, сообщил в "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".

При выходе из гостиницы преподаватель взял с собой жёлтый пакет, деревянную трость и солнцезащитные очки. Предполагается, что он мог отправиться к воде. Волонтеры ведут поиски в лесу и вдоль береговой линии, к ним подключились кинологи, сотрудники ГИМС и неравнодушные местные жители.

По данным издания "Комсомольская правда — Тверь", Кржевов отдыхал вместе с сыном на озере Селигер. Рано утром он вышел из гостиницы в деревне Новые Ельцы и не вернулся. Момент выхода преподователя из издания зафиксировала камера видеонаблюдения. Ректору МГУ Виктору Садовничьему доложили о произошедшем, который в свою очередь обратился к врио губернатора Тверской области Виталию Королеву.

Владимир Кржевов — кандидат философских наук и доцент кафедры социальной философии и философии истории МГУ. В университете он работает с 1989 года.

Ранее мы сообщали, что волонтеры нашли пенсионера, который пропал в Сестрорецке.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)