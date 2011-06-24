  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы задержали разыскиваемую девушку после попытки кражи одежды в Петербурге
Сегодня, 15:52
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали разыскиваемую девушку после попытки кражи одежды в Петербурге

0 0

Предыдущее преступление было совершено в Петроградском районе.

В Приморском районе Петербурга росгвардейцы задержали разыскиваемую грабительницу. Об этом рассказали 31 июля в пресс-службе Росгвардии. 

Накануне сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что персонал торгового комплекса на Комендантской площади воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В одном из магазинов неизвестная попыталась похитить одежду общей стоимостью 14,5 тыс. рублей. На место прибыл наряд и поймал находившуюся в федеральном розыске 26-летнюю злоумышленницу. Предыдущее преступление было совершено в Петроградском районе.

Правонарушительницу доставили в 86-й отдел полиции, похищенное изъяли. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет мужчина, который дважды обокрал один и тот же гипермаркет на проспекте Большевиков. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии