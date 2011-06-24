Росгвардейцы задержали разыскиваемую девушку после попытки кражи одежды в Петербурге

В Приморском районе Петербурга росгвардейцы задержали разыскиваемую грабительницу. Об этом рассказали 31 июля в пресс-службе Росгвардии.
Накануне сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что персонал торгового комплекса на Комендантской площади воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В одном из магазинов неизвестная попыталась похитить одежду общей стоимостью 14,5 тыс. рублей. На место прибыл наряд и поймал находившуюся в федеральном розыске 26-летнюю злоумышленницу. Предыдущее преступление было совершено в Петроградском районе.
Правонарушительницу доставили в 86-й отдел полиции, похищенное изъяли.
Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет мужчина, который дважды обокрал один и тот же гипермаркет на проспекте Большевиков.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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