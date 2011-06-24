Перед судом предстанет мужчина, который дважды обокрал один и тот же гипермаркет на Большевиков

Общий ущерб составил около 9 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего рецидивиста по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствие утверждает, что 19 и 29 апреля фигурант обокрал гипермаркет на проспекте Большевиков. Прогуливаясь по торговому залу, мужчина складывал в продуктовую корзину виски, шашлык, кофе и сливочное масло, после чего покидал магазин без оплаты. Общий ущерб составил около 9 тыс. рублей.

Во время задержания злоумышленник признал свою вину. Суд рассмотрит материалы дела.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные похитили 1,6 млн рублей погибшего участника СВО в Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Фото: Piter.TV