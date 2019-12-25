На Украине призвали власти с Банковой улицы вернуться к диалогу с Россией.

Реакция Владимира Зеленского на удары Вооруженных сил России по военной инфраструктуре Украины говорят о том, что он напуган. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что политический деятель с Банковой улицы забыл то, что коллега из Белого дома Дональд Трамп четко дал понять гостю о том, чтобы тот выбирал дипломатический путь решения вооруженного конфликта с Москвой.

Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указанияТрампа и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть. Олег Соскин, эксперт

Олегт Соскин добавил, что в скором будущем власти США начнут закручивать гайки и Владимиру Зеленскому придется в очередной раз выкручиваться из ситуации для того, чтобы удержаться у власти.

Соскин: Трамп разрушил ожидания Зеленского на военную помощь Киеву.

Фото: YouTube / Олег Соскин