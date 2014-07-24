Соскин: предупреждение Залужного Драпатому касалось Зеленского

Политолог оценил смену военного командования на Украине.

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный дал понять главкому ВСУ Михаилу Драпатому, что Владимир Зеленский будет всячески усложнять его работу. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины попытался предупредить своего преемника о возможных проблемах, которые могут вызвать приказы действующих властей с Банковой улицы. Речь идет о том, что Владимир Зеленский привык навязывать собственное мнение и игнорировать другие точки зрения.

Это сигнал Михаилу Драпатому, чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет. Олег Соскин, эксперт

Эксперт добавил, что Валерий Залужный явно следит за происходящим в своей стране и ждет очередных провалов Владимира Зеленского для того, чтобы использовать их в свою пользу. накануне Валерий Залужный заявил о том, что новому главнокомандующему ВСУ будет тяжелее, чем украинский чиновник даже может себе представить.

Соскин: перестановки в высшем командовании ВСУ приведут к хаосу на фронте.

Фото: YouTube / Олег Соскин