Полоса солнечного затмения на Земле составила 294 км

Полная фаза затмения длилась 2 минуты 18 секунд.

Полоса лунной тени во время полного солнечного затмения 12 августа составила 294 км в ширину. Об этом ТАСС сообщили в Московском планетарии. Затмение началось в 18:34 и завершилось в 22:58 по московскому времени. Видимый диаметр Луны в 1,0386 раза больше солнечного, поэтому спутник полностью перекрыл светило.

В Москве частное затмение было почти незаметно — Солнце "потеряло" всего 1% и через 9 минут скрылось за горизонтом. В Петербурге Луна закрыла диск на 83%. Трансляцию вели "Роскосмос" и "Яндекс Погода" с крыши "Лахта Центра".

Полная фаза была видна на Таймыре, частные — в Мурманске, Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове и Петербурге. За рубежом затмение наблюдали в Европе, Азии, Африке, Америке и Антарктиде. Самой популярной локацией стала Испания — тень прошла по курортным городам, включая Валенсию.

После затмения астрономы советуют наблюдать пик Персеид в ночь на 13 августа — до 100 метеоров в час. Лучшее время — с полуночи до рассвета. Также на небе будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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