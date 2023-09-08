Россиянам назвали выплаты, положенные при увольнении

При увольнении работодатель обязан выплатить зарплату и компенсацию за отпуск.

При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие положенные суммы. Об этом "Газете.Ru" рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Если у работника остались дни отдыха за работу в выходные или праздники, при увольнении ему должны доплатить разницу между положенной повышенной и уже полученной оплатой. При расторжении договора по соглашению сторон в расчёт может войти выходное пособие, если оно предусмотрено соглашением. Работодатель обязан полностью рассчитаться с сотрудником в последний рабочий день. При задержке выплат он должен перечислить компенсацию за каждый день просрочки.

Сотрудник может по согласованию с работодателем взять накопленный отпуск с последующим увольнением. Формально днём увольнения считается последний день отпуска, но окончательный расчёт и документы выдаются перед уходом на отдых — в последний фактически отработанный день.

Заранее согласованные дата ухода, порядок передачи дел и перечень выплат позволяют обеим сторонам завершить трудовые отношения без дополнительных вопросов.

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Фото: Piter.TV