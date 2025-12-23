В Смольном обсудили итоги работы седьмого созыва парламента

Это не первая встреча — годом ранее они собирались в июне перед окончанием сезона.

Губернатор Александр Беглов встретился в Смольном с председателем Заксобрания Александром Бельским и лидерами парламентских фракций. Во встрече приняли участие Павел Крупник ("Единая Россия"), Марина Шишкина ("Справедливая Россия"), Дмитрий Павлов ("Новые люди"), Ирина Иванова (КПРФ), Ольга Штанникова ("Яблоко") и Павел Иткин (ЛДПР). Глава города в неформальной обстановке обсудил итоги работы седьмого созыва ЗакСа.

Беглов отметил, что за пять лет правительство внесло в парламент 58 законопроектов, многие из которых направлены на поддержку участников СВО, многодетных семей и студентов. Все они были поддержаны депутатами. Губернатор поблагодарил их за слаженную работу, благодаря которой удалось привлекать инвестиции, развивать промышленность и метрополитен, запускать производства. Он упомянул такие проекты, как Большой Смоленский мост, ШМСД и ВСМ между Москвой и Петербургом.

Александр Бельский подчеркнул, что Петербург является примером для других регионов: первыми в стране отменили плату за детские сады, реализуют крупные инфраструктурные проекты и движутся к бюджету в два триллиона рублей.

Беглов выразил уверенность, что парламентские партии проведут предвыборную кампанию с уважением к избирателям и друг к другу.

Фото: Смольный