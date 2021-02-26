Яблоки опадают раньше срока: ищите причину у соседей

В этом году активизировались поражающие яблони насекомые, что ведет к их раннему опаданию.

Своевременная обработка яблонь от плодожорки может не помочь садоводам в борьбе с плодожоркой, если аналогичные меры не принимаются владельцами соседних участков. Дачникам необходимо проводить обработку вместе, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

Собеседница издания объяснила, что в этом году активизировались поражающие яблони насекомые, что спровоцировало возникновение падалицы.

Даже если вы у себя все опрыскаете, но на соседнем участке всем плевать, то можете не успеть вовремя собрать урожай. Не потому, что не приняли меры, а потому, что у вас такой сосед Елизавета Тихонова, агроном

По словам эксперта, для избавления от вредителей нужно подавить всю популяцию, в этом поможет обработка большой части территории. Поэтому серьезный эффект в борьбе с плодожоркой можно увидеть лишь тогда, когда владельцы садов проводят обработку все вместе и убирают упавшие с деревьев пораженные плоды.

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Фото: Magnific