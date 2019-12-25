В ГД рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

Валерий Селезнев объяснил, как соблюсти закон при реализации сельскохозяйственной продукции со своего участка.

Граждане России при соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи собственного урожая. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы Валерий Селезнев, представляющий в нижней палате парламента фракцию ЛДПР. Законодатель пояснил, что доход от продажи собственного урожая освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. Для этого продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не может превышать установленного правительством предела. Сейчас для общих случаев максимальная площадь составляет 0,5 га, но регионы страны вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз (до 2,5 га).

Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день - это уже может быть признано предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов. Валерий Селезнев, депутат ГД РФ

Валерий Селезнев напомнил, что право на освобождение от уплаты налогов подтверждается документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ. В документации будет указано, что продукция произведена на участке гражданина или члена его семьи. В тексте также отражаются сведения о площади используемых участков. Организатор рынка или ярмарки вправе установить свой перечень документов для допуска к торговле, поэтому требования следует уточнять россиянам заранее.

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Фото: Piter.tv