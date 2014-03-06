Три предпринимателя заплатят 603 тысячи за продажу никотиновой продукции

В Петербурге и Ленобласти из оборота изъяли 163 упаковки никотиновой продукции Loop. Трёх индивидуальных предпринимателей оштрафовали на общую сумму 603 тыс. рублей.
Специалисты Роспотребнадзора нашли товар в двух торговых точках Петербурга и одном магазине в области. Продукция представляла собой влажные пластинки из нетканого материала в герметичных пакетах. По инструкции, их нужно было класть под верхнюю губу.
Лабораторные исследования подтвердили наличие никотина в образцах. При этом на упаковках не было информации о содержании никотина. В ведомстве пояснили, что такая продукция подпадает под закон о регулировании никотинсодержащих товаров, а её продажа в России запрещена.
В отношении трёх коммерсантов завели административные дела и назначили штрафы. Вся изъятая продукция уничтожена. Роспотребнадзор продолжает рейды по выявлению нелегальных продаж.
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Фото: Piter.TV
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