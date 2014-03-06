Три предпринимателя заплатят 603 тысячи за продажу никотиновой продукции

Роспотребнадзор нашёл никотин в пластинках без маркировки.

В Петербурге и Ленобласти из оборота изъяли 163 упаковки никотиновой продукции Loop. Трёх индивидуальных предпринимателей оштрафовали на общую сумму 603 тыс. рублей.

Специалисты Роспотребнадзора нашли товар в двух торговых точках Петербурга и одном магазине в области. Продукция представляла собой влажные пластинки из нетканого материала в герметичных пакетах. По инструкции, их нужно было класть под верхнюю губу.

Лабораторные исследования подтвердили наличие никотина в образцах. При этом на упаковках не было информации о содержании никотина. В ведомстве пояснили, что такая продукция подпадает под закон о регулировании никотинсодержащих товаров, а её продажа в России запрещена.

В отношении трёх коммерсантов завели административные дела и назначили штрафы. Вся изъятая продукция уничтожена. Роспотребнадзор продолжает рейды по выявлению нелегальных продаж.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV