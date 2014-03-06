Луна Феннер с "маской Бэтмена" завершила лечение в Петербурге

Девочка с "маской Бэтмена" улетает домой в США 13 августа.

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские медики избавили от врожденного гигантского родимого пятна на лице, завершила лечение и вместе с родителями улетит домой 13 августа. Об этом сообщили РИА Новости в частной клинике, где проходила лечение пациентка.

Последнюю операцию по удалению рубцов Луне провели 22 июля. После снятия бинтов девочка впервые увидела свое лицо и, по словам мамы, не могла оторваться от зеркала, её радость была заразительна. Сейчас она чувствует себя хорошо, на лице остались небольшие шрамы, которые со временем станут менее заметными.

Луна родилась с гигантским меланоцитарным невусом — крупным родимым пятном, покрывавшим почти всё лицо. В интернете его прозвали "маской Бэтмена". Американские врачи отказались от лечения, предложив сложную программу операций, после чего родители обратились к петербургским специалистам. Российские врачи с помощью экспандеров растянули здоровую кожу и перекрыли ею пораженные участки.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: личная страница мамы Луны Феннер в соцсетях