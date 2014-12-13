Лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%

Луна Феннер, родившаяся с обширным родимым пятном на лице, прошла основной этап лечения в России.

В Санкт-Петербурге завершается курс лечения американской девочки Луны Феннер, страдающей от врожденного гигантского меланоцитарного невуса, который в социальных сетях называют "маской Бэтмена". Как сообщила РИА Новости лечащий врач Ольга Филиппова, на данный момент устранено около 80% патологических тканей.

У Луны все хорошо. В настоящее время осталось примерно 20% от тех рубцов, что у нее были... Семья вновь приедет в Петербург в следующем году, и это будет завершение лечения. Ольга Филиппова, лечащий врач

По ее словам, предстоящие процедуры будут носить преимущественно эстетический характер для полного устранения следов хирургического вмешательства.

Девочка вместе с родителями прибыла в Санкт-Петербург 3 мая 2025 года. В ходе лечения она перенесла несколько сложных операций, включая шестичасовое хирургическое вмешательство 7 июля. В ближайшее время Луне предстоит процедура снятия швов, после чего 29 июля семья вернется в США.

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Фото: СПбГПМУ