В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасли полицейского, пострадавшего в результате нападения психически больного

Под руководством опытнейшего коллектива, оснащённого новейшим медицинским оборудованием, хирурги провели сложную трёхчасовую операцию, осторожно удаляя нож таким образом, чтобы минимизировать риск травмирования здоровых участков мозга.

В июле 2024 года наряд патрульно-постовой службы совместно с врачами-психиатрами и пожарной командой прибыли на вызов к человеку с психическими расстройствами, который закрылся в помещении и устроил пожар, подожёг свою комнату. Казалось, что больной начал успокаиваться, однако внезапно он схватил большой кухонный нож и ударил им в висок полицейского. Сам пациент находился в столь тяжёлом состоянии, что встреча с журналистами в тот момент была невозможна. Спустя ровно год, здоровье Егора улучшилось настолько, что теперь он способен передвигаться, разговаривать и проходит активную программу реабилитации, искренне благодаря своих лечащих врачей не только за спасение жизни, но и за помощь в восстановлении её качества, пишет "Петербургский дневник".

Ранения были крайне серьёзными, фактически близкими к смертельным. Дежуривший в ту ночь нейрохирург Никита Серебренников пояснил, что Егором пришлось заниматься в тяжёлом состоянии, подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После компьютерной томографии головы с введением контрастного вещества выяснилось наличие постороннего предмета внутри черепа. Ранее нейрохирург с подобным случаем не сталкивался, поэтому обратился за консультацией к заведующему нейрохирургическим отделением Тахиру Тамаеву. Вместе они обсудили возможные варианты лечения, учитывая специфичность случая, заключающуюся в том, нужно ли удалять нож до начала хирургического вмешательства или оставить его на месте. Было решено начать операцию с формирования отверстия в черепе, после чего удалить нож и приступить непосредственно к хирургическому лечению тканей мозга.

Серебренников выразил благодарность врачам скорой помощи, подчёркивая важность грамотных действий коллег, которые сохранили нож на своём месте, предотвратив дополнительное повреждение мозговых структур. Позднее, исследуя высокоточными методами, врачи выяснили, что нож прошёл буквально в нескольких миллиметрах от жизненно важных кровеносных сосудов мозга, и малейшее смещение могло привести к фатальному исходу.

Под руководством опытнейшего коллектива, оснащённого новейшим медицинским оборудованием, хирурги провели сложную трёхчасовую операцию, осторожно удаляя нож таким образом, чтобы минимизировать риск травмирования здоровых участков мозга. Далее потребовалась вторая операция для закрытия образовавшегося дефекта в кости черепа. Нейрохирург Вадим Мануковский объяснил, что такую процедуру проводят не сразу, а спустя некоторое время, чтобы избежать осложнений. Через несколько недель подобная операция была выполнена успешно, пациенту имплантировали специально изготовленную титановую пластину, закрывшую отверстие в черепе.

Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский отметил, что успешное лечение стало возможным благодаря самой передовой технике и высококвалифицированным специалистам института. Особенную гордость вызывает команда опытных нейрохирургов, ежегодно проводящих более 1200 сложных операций, среди которых особенно выделяются случаи вроде случая с Егором.

Заведующая отделением медицинской реабилитации Александрой Поляковой рассказала, что после тяжелой открытой черепно-мозговой травмы, затрагивающей различные участки мозга, ответственные за двигательные функции и речь, врачи разработали комплексный подход к восстановлению здоровья пациента. Были проведены занятия с логопедом, помогающие восстановить способность говорить и воспринимать речь, а также регулярные упражнения лечебной физкультуры, позволившие сначала вернуть элементарные двигательные навыки, а впоследствии снова научиться стоять и двигаться самостоятельно.

Несмотря на значительные успехи, медики признают, что впереди ещё долгий путь восстановления утраченных функций. История пациента уникальна, и, поскольку мы научно-исследовательский институт, случай Егора представляет особый интерес для изучения. Теперь мы можем наблюдать динамику его состояния в течение длительного времени, уже больше года, что позволяет лучше понять процессы восстановления, подчеркнула Александра Полякова.

Фото: Марина Бойцова