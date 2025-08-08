Имущество экс-чиновника забрали в доход РФ.

Приморский районный суд вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы Госстройнадзора Вячеслава Захарова. Об этом сообщили в объединенной пресс‑службе судов Петербурга.

В перечень вошли 35 земельных участков, 39 жилых и нежилых зданий, квартиры, автомобили и даже маломерное судно. В частности в доход РФ забрали семь участков, которые находятся в Санкт-Петербурге, 24 — в Ленинградской области и еще четыре — в Новгородской. Среди объектов недвижимости — восемь жилых зданий, 31 нежилое строение и девять квартир, а также одно машино‑место. Транспортный парк, подлежащий изъятию, включает восемь автомобилей и маломерное судно.

Захаров работал в Госстройнадзоре 23 года. Однако, как установила Генпрокуратура, объем активов, выявленных у экс‑чиновника и его близких, достигал порядка 1,5 млрд рублей. При этом совокупный официальный доход самого Захарова за период с 2001 по 2024 год составил лишь 84 млн рублей. Несоответствие стоимости имущества задекларированным доходам послужило основанием для обращения активов в пользу государства.

Фото: Piter.tv