Школа на 875 мест будет построена в Стрельне

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы в Стрельне, на Красносельском шоссе. Компания ООО "СЗ "КВС-Любоград" построит современную школу на 875 мест. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Образовательное учреждение позволит разгрузить действующие школы и создать комфортные условия для обучения детей из активно застраивающихся районов.

В школе оборудуют учебные классы с интерактивным оборудованием, спортивный блок, столовую и актовый зал. На территории обустроят спортивную зону и зону отдыха.

Также ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада с бассейном в Стрельне.

