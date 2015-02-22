  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школа на 875 мест будет построена в Стрельне
Сегодня, 13:31
109
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школа на 875 мест будет построена в Стрельне

0 0

Образовательное учреждение позволит разгрузить действующие школы.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы в Стрельне, на Красносельском шоссе. Компания ООО "СЗ "КВС-Любоград" построит современную школу на 875 мест. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург"

Образовательное учреждение позволит разгрузить действующие школы и создать комфортные условия для обучения детей из активно застраивающихся районов.

В школе оборудуют учебные классы с интерактивным оборудованием, спортивный блок, столовую и актовый зал. На территории обустроят спортивную зону и зону отдыха.

Также ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада с бассейном в Стрельне.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги: госстройнадзор, стрельна, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии