Суд Петербурга отложил спор "Газпрома" с польскими компаниями на миллиард долларов

Арбитражный суд города и области перенёс рассмотрение иска на 24 июля. Размер требований вырос примерно с 710 миллионов долларов до миллиарда. В споре участвует Генеральная прокуратура России.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение иска "Газпрома" к польским компаниям Orlen, Europol Gaz и структурам Ernst & Young. Следующее заседание назначено на 24 июля, передаёт ТАСС.

Речь идёт о крупном споре вокруг активов совместного российско-польского предприятия, владевшего польским участком газопровода Ямал – Европа. За время разбирательства размер требований заметно вырос. Если ранее "Газпром" оценивал претензии примерно в 710 миллионов долларов и 886 миллионов злотых, то теперь сумма достигла миллиарда долларов. В компании пояснили, что новая оценка учитывает стоимость акций, изъятых польскими властями, а также накопленную нераспределённую прибыль предприятия.

К делу подключилась Генеральная прокуратура России, заявившая, что действия польской стороны затронули государственные интересы и привели к потере инвестиций в совместный проект. Конфликт связан с судьбой компании Europol Gaz – владельца польского участка магистрали Ямал – Европа. После введения санкций Варшава перевела долю "Газпрома" под принудительное управление. Между сторонами продолжается серия судебных разбирательств как в России, так и за рубежом.

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