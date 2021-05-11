"Россия останется навсегда": солист группы "Три дня дождя" изменил слова песни на концерте в Петербурге

Группа пела песню "Отпускай".

Концерт группы "Три дня дождя" в Петербурге прошел 11 августа на площадке "10/12 Мануфактура" в рамках фестиваля Summer Sound x билайн. В отличие от недавнего выступления в Екатеринбурге, где солист Глеб Викторов сорвал концерт и выступил с политическими заявлениями, петербургский концерт прошёл спокойно.

Под конец концерта солист группы "Три дня дождя" исполнил песню "Отпускай" с измененными словами: вместо привычной фразы "Мой дом теперь закроется навсегда", он спел "Россия останется навсегда". В этот момент позади Глеба Викторова светодиоды зажглись цветами российского флага. Фанаты в толпе также растянули триколор бело-сине-красного цвета.

Берегите себя, Родину, семью, слава России! Глеб Викторов, солист группы "Три дня дождя"

Видео: Piter.TV