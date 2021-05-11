Из ДК "Выборгский" эвакуировали 50 человек из-за пожара

Из ДК "Выборгский" в Петербурге эвакуировали около 50 человек из-за пожара на кровле, сообщили в ГУ МЧС. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров.
К тушению привлекли уже 127 спасателей и 31 единицу техники, в том числе 17 машин и 56 человек от МЧС. Прокуратура Выборгского района взяла на контроль установление причин. На месте работает прокурор района, координирующий экстренные службы.
Причины пожара уточнят после ликвидации.
Ранее мы сообщили о том, что пожар вспыхнул в двухуровневой квартире в Пушкарском переулке.
Фото: Piter.TV
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