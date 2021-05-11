Из ДК "Выборгский" эвакуировали 50 человек из-за пожара

Прокуратура контролирует расследование пожара в ДК "Выборгский".

Из ДК "Выборгский" в Петербурге эвакуировали около 50 человек из-за пожара на кровле, сообщили в ГУ МЧС. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров.

К тушению привлекли уже 127 спасателей и 31 единицу техники, в том числе 17 машин и 56 человек от МЧС. Прокуратура Выборгского района взяла на контроль установление причин. На месте работает прокурор района, координирующий экстренные службы.

Причины пожара уточнят после ликвидации.

Ранее мы сообщили о том, что пожар вспыхнул в двухуровневой квартире в Пушкарском переулке.

Фото: Piter.TV