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Из ДК "Выборгский" эвакуировали 50 человек из-за пожара
Вчера, 18:43
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Из ДК "Выборгский" эвакуировали 50 человек из-за пожара

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Прокуратура контролирует расследование пожара в ДК "Выборгский".

Из ДК "Выборгский" в Петербурге эвакуировали около 50 человек из-за пожара на кровле, сообщили в ГУ МЧС. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров.

К тушению привлекли уже 127 спасателей и 31 единицу техники, в том числе 17 машин и 56 человек от МЧС. Прокуратура Выборгского района взяла на контроль установление причин. На месте работает прокурор района, координирующий экстренные службы.

Причины пожара уточнят после ликвидации.

Ранее мы сообщили о том, что пожар вспыхнул в двухуровневой квартире в Пушкарском переулке.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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