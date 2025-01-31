‎В Петербурге завершается реставрация Дома Крестина с помощью 3D-сканирования

Общая площадь обновляемых поверхностей превышает восемь тысяч квадратных метров.

В Выборгском районе Петербурга подходит к концу масштабный капитальный ремонт фасадов доходного дома Крестина на углу Лесного проспекта и Бобруйской улицы. Общая площадь обновляемых поверхностей превышает восемь тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Смольного.

‎Перед началом работ специалисты провели детальное 3D-сканирование здания, создав его цифровую модель. Это позволило максимально точно учесть все архитектурные особенности памятника при восстановлении исторического облика.

‎Как отметил губернатор Александр Беглов, проведение таких работ соответствует концепции "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" и способствует реализации нацпроектов "Культура", "Туризм" и "Жильё и городская среда".

‎В 2025 году Дом Крестина был официально включён в список объектов культурного наследия регионального значения. Здание архитектора Никиты Иванова (1904 год) отличается уникальным сочетанием материалов: гранитного окола, плитки "кабанчик" и фактурной штукатурки. На данный момент мастера уже выполнили расчистку фасада и ремонт кирпичной кладки, провели восстановление вентиляционных каналов, штукатурные работы, а также замену окон с сохранением оригинальной расстекловки и рисунка рам.

‎В настоящее время рабочие приступают к финальной стадии – ремонту декора венчающего карниза и цоколя, восстановлению маскарон и флагодержателей.

Фото: Правительство Петербурга