‎В Петербурге завершается реставрация Дома Крестина с помощью 3D-сканирования

В Выборгском районе Петербурга подходит к концу масштабный капитальный ремонт фасадов доходного дома Крестина на углу Лесного проспекта и Бобруйской улицы. Общая площадь обновляемых поверхностей превышает восемь тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Смольного.
Перед началом работ специалисты провели детальное 3D-сканирование здания, создав его цифровую модель. Это позволило максимально точно учесть все архитектурные особенности памятника при восстановлении исторического облика.
Как отметил губернатор Александр Беглов, проведение таких работ соответствует концепции "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" и способствует реализации нацпроектов "Культура", "Туризм" и "Жильё и городская среда".
В 2025 году Дом Крестина был официально включён в список объектов культурного наследия регионального значения. Здание архитектора Никиты Иванова (1904 год) отличается уникальным сочетанием материалов: гранитного окола, плитки "кабанчик" и фактурной штукатурки. На данный момент мастера уже выполнили расчистку фасада и ремонт кирпичной кладки, провели восстановление вентиляционных каналов, штукатурные работы, а также замену окон с сохранением оригинальной расстекловки и рисунка рам.
В настоящее время рабочие приступают к финальной стадии – ремонту декора венчающего карниза и цоколя, восстановлению маскарон и флагодержателей.
Фото: Правительство Петербурга
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