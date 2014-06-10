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В Кировске задержали подозреваемую в покушении на убийство сожителя

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Она нанесла потерпевшему ножевое ранение в область жизненно важных органов.

В Кировском районе Ленинградской области 32-летнюю женщину заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство сожителя. Об этом рассказали в СК РФ.  

Следствие утверждает, что 8 августа в Кировске у злоумышленницы произошел конфликт с 36-летним мужчиной после совместного распития алкоголя. Она нанесла потерпевшему ножевое ранение в область жизненно важных органов. Его госпитализировали в медицинское учреждение. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге раскрыли убийство на Верхне-Каменской улице. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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