В Кировске задержали подозреваемую в покушении на убийство сожителя

Она нанесла потерпевшему ножевое ранение в область жизненно важных органов.

В Кировском районе Ленинградской области 32-летнюю женщину заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство сожителя. Об этом рассказали в СК РФ.

Следствие утверждает, что 8 августа в Кировске у злоумышленницы произошел конфликт с 36-летним мужчиной после совместного распития алкоголя. Она нанесла потерпевшему ножевое ранение в область жизненно важных органов. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти