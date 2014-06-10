В Тосненском районе пожилая женщина ушла в лес и не вернулась

Пропавшая брала с собой коричневую корзину.

В Ленинградской области пропала 68-летняя женщина. По данным поисково-спасательного отряда "Северо-Запад", Надежда Михайловна ушла в лес 10 августа и не вернулась.

На пенсионерке были белая рубашка, синие сапоги и бежевая шляпа. Ее рост составляет 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы рыжие, а глаза голубые. Пропавшая брала с собой коричневую корзину.

Если вам известно что-либо о местонахождении женщины, позвоните по номеру телефона: 8 (800) 505-45-47. Также можно набрать инфоргам: 8 (911) 167-76-70 (Виктория), 8 (931) 250-57-03 (Юлия).

Ранее мы рассказывали о том, что в июне в Петербурге и Ленобласти пропали почти 400 человек. Найдены живыми 260 жителей, погибли 25 пропавших. Кроме того, 24 заявки не подтвердили.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"