Петербурженку приговорили к 280 часам работ за "чайную дуэль" из-за стула в пекарне

Обвиняемая свою вину не признала.

Мировой судья судебного участка №151 Санкт-Петербурга вынесла приговор по резонансному делу о конфликте в сети пекарен "Ф. Вольчека". Жительница города Дарья Черентаева признана виновной в причинении легкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ). Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города.

Конфликт произошел 19 июня 2025 года в вечерний час пик и продлился всего 7 минут – с 17:39 до 17:46. Первопричиной ссоры стал обычный стул, который не смогли поделить посетители заведения. Муж потерпевшей успел занять место раньше, чем до него добежала Черентаева.

В ходе внезапно вспыхнувшей перепалки на почве личных неприязненных отношений обвиняемая использовала стакан с горячим напитком "Масала" как оружие. Она вылила содержимое в область шеи и плеча оппонентки, которая получила термические ожоги. Согласно заключению судмедэксперта, здоровью женщины был нанесен легкий вред.

Обвиняемая свою вину не признала. Она утверждает, что семья пострадавшей спровоцировала ее, оскорбив и усомнившись в их петербургских корнях. По словам Дарьи, она целилась в мужчину, но промахнулась, а сам напиток якобы был едва теплым.

Потерпевшая заявила, что именно Черентаева с матерью начали называть их приезжими и громко обсуждать внешность и личность мужа. Женщина настаивает, что чай был обжигающим, что подтверждается медицинскими документами.

Показания сотрудников булочной были приняты судом в пользу потерпевшей.

Суд назначил Дарье Черентаевой наказание в виде 280 часов обязательных работ. Кроме того, в счет возмещения материального ущерба (1 705 рублей) и морального вреда (20 000 рублей) с осужденной взыскано более 21 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина ответит перед судом за перловку в бензобаке чужого авто.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга