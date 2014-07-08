В Петербурге мужчина ответит перед судом за перловку в бензобаке чужого авто

Обвиняемый полностью признал свою вину и пообещал добровольно возместить причиненный ущерб.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который решил отомстить знакомой весьма необычным способом. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("умышленное повреждение чужого имущества").

По версии следствия, в период с 17 по 20 мая 2025 года злоумышленник из личных неприязненных отношений засыпал перловую крупу в топливный бак автомобиля Skoda, припаркованного на улице Наличной. Пострадавшая рассказала, что поломка застала ее врасплох прямо во время движения: машина начала глохнуть и остановилась. Женщине пришлось вызывать эвакуатор и везти иномарку в автосервис.

Экспертиза установила, что посторонние частицы привели к выходу из строя топливного насоса и форсунок. Стоимость восстановительного ремонта составила 20 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и пообещал добровольно возместить причиненный ущерб. Уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что на Богатырском проспекте задержан ранее судимый мужчина, жестоко избивший оппонента.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга